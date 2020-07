É um dos assuntos que tem estado na ordem dos últimos dias: o interesse do Benfica em Jorge Jesus, noticiado já pelo Maisfutebol.

Bruno Henrique foi o jogador escolhido pelo Flamengo para fazer a antevisão ao jogo com o Fluminense, da final da Taça do Rio, e não fugiu a esse assunto.

«Benfica? O mister [Jesus] não comentou nada connosco. Se lhe chegou essa proposta ou não, quem tem de tratar disso é ele e a direção. A gente torce e espera que ele fique connosco bastante tempo. Essa possibilidade é pessoal dele e tem de ser ele a resolver com a direção o que é melhor», afirmou o brasileiro, citado pelo Globoesporte.

«O mister é muito comunicativo. Brincamos com ele e ele brinca connosco, até em questões contratuais mesmo. Quando ele estava a renovar [pelo Flamengo], sempre deixou claro para nós qual era o seu desejo, sempre falou tudo connosco. Não vejo silêncio particular dele connosco. Com os adeptos, não sei. Nós, particularmente, vemo-lo bem animado e contente com tudo o que está à volta dele no Flamengo», acrescentou.