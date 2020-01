O treinador português Jorge Jesus, a passar um período de férias em Portugal após a época no Flamengo, mostra estar em forma e a trabalhar o físico para o que aí vem em 2020.

Esta sexta-feira, na sua conta oficial na rede social Instagram, Jesus partilhou várias imagens no ginásio e também um vídeo a saltar à corda.

«Logo de manhã a malhar para chegar em grande forma», pode ler-se, na descrição associada às fotografias.

Recorde-se que o técnico de 65 anos tem apenas o regresso marcado aos trabalhos no Flamengo, no Ninho do Urubu, a 22 de janeiro.

Veja o trabalho físico de Jorge Jesus: