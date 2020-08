O Ministério Público (MP) quer que Jorge Jesus seja testemunha em tribunal contra o hacker Rui Pinto, apurou a TVI.

A acusação do MP diz que Jesus foi vítima do pirata informático quando era treinador do Sporting. Rui Pinto terá acedido ao email do técnico nos servidores dos leões no mesmo dia em que terá entrado na conta do então presidente Bruno de Carvalho.

A publicação dos detalhes contratuais de Jorge Jesus após a saída do Benfica foi uma das primeiras revelações do Football Leaks.

Rui Pinto aguarda julgamento em liberdade, mediante termo de identidade e residência e apresentação semanal às autoridades.

O hacker abandonou as instalações da Polícia Judiciária neste sábado à noite, de acordo com o que a TVI apurou e está agora instalado numa residência segura, sob vigilância apertada da Polícia de Segurança Pública (PSP).