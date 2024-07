O Al Hilal goleou no primeiro jogo de preparação para a época 2024/25, ao derrotar por 6-0 o Wiener Neustadt, emblema da quarta divisão austríaca. O encontro decorreu no país alpino.

Jorge Jesus assistiu a uma vitória fácil da sua equipa, com Aleksandr Mitrovic a inaugurar o marcador na primeira parte. O sérvio, que ficou em branco no Euro 2024, abriu caminho para os golos de colegas sauditas.

Khalifa Al Dawsari, Al Hamdan, Salem Al Dawsari e Al Qahtani, com um bis, fizeram os restantes golos da partida. A pré-temporada do Al Hilal, campeão em título da Arábia Saudita, continua na Áustria, com mais quatro partidas.

Rúben Neves continua de férias e não participou no jogo. O primeiro jogo oficial da equipa acontece na Supertaça saudita, dia 13 de agosto.