A equipa principal do Flamengo, orientada por Jorge Jesus, está de regresso esta segunda-feira aos trabalhos na academia, informou o clube em comunicado.

Os pupilos do técnico português estiveram no centro de treino do emblema brasileiro para cumprirem «exames e avaliações físicas». Todos aqueles que testaram positivo para a covid-19 anteriormente não estiveram, naturalmente, presentes.

Na nota publicada, o Flamengo explica detalhadamente todas as medidas implementadas para prevenir a propagação do novo coronavírus.

As medidas implementadas pelo Flamengo:

1. Desinfecção das instalações do Centro de Treinos

- Desinfecção realizada por empresa especializada em 22/04, nos três prédios do CT, e emitido certificado de garantia e utilizando produtos que comprovadamente matam o vírus causador da COVID-19 (cloro e álcool 70 por cento).

2. Limpeza do CT

- Equipa de limpeza do CT devidamente equipada com EPIs (Equipamento de Proteção Individual), utilizando produtos que efetivamente matam o vírus (cloro e álcool 70 por cento), limpando todas as áreas antes e após a utilização;

- O CT já tem grande quantidade de álcool, cloro, máscaras e luvas para uso imediato e equipa alocada e treinada para a tarefa.

3. DDS (Diálogo Diário de Segurança)

- Treino dos funcionários quanto à utilização de EPIs e modo de trabalho seguro e comportamento preventivo, seguindo recomendações das autoridades sanitárias;

- Elaborada a cartilha de orientações de comportamento contra a COVID-19 e efetuado o treino com as equipas que estão no CT.

4. Disponibilização de material de higiene

- Distribuição de dispensers com álcool em gel por todas as áreas do CT, além de embalagens para uso individual;

- Foram instalados diversos dispensers com álcool em gel no CT.

5. Prevenção de contaminação por ar condicionado

- Não será utilizado o sistema de ar condicionado central, deixando as portas e janelas abertas para que haja circulação de ar externo;

- O ar condicionado não será ligado e os controlos serão recolhidos dos quartos e de outros locais.

6. Impedimento da utilização dos balneários

- Não haverá utilização dos balneários para trocar de roupa e banho. Cada atleta e membro da comissão terá uma habitação individual à sua disposição;

- A porta de acesso ao corredor dos quartos será a da lateral do muro. Cada atleta usará o seu quarto para mudar de uniforme e higiene pessoal.

7. Arrumação dos quartos

- Troca diária de roupa de banho, sendo imediatamente lavadas e secadas em altas temperaturas e a realização de desinfecção dos quartos após o uso;

- As camareiras já estão orientadas a proceder desta maneira.

8. Alimentação

- Manter cozinha e refeitório fechados (áreas confinadas). A alimentação será fornecida em kits individuais;

- Os kits individuais serão colocados nos quartos dos atletas e em locais próximos à área de trabalho para a equipa técnica.

9. Prevenção de contaminação

- Planear a entrega de mercadorias durante esse período e não permitir a entrada de pessoas que não sejam essenciais para a atividade de treino do futebol profissional.

10. Orientações gerais de prevenção

- Os atletas, comissão técnica e funcionários serão orientados em como proceder e movimentar-se internamente no CT;

- Controlo de acesso por portas determinadas, informações de prevenção, locais para colocação de chuteiras, desinfecção dos equipamentos utilizados (bolas, chuteiras, cones, caneleiras, GPS, balizas e etc.) logo após o uso.

11. Manutenção do Centro de Treinos

- Utilização de mão de obra fornecida por empresa que já presta esse serviço ao CT para que durante as madrugadas seja feita limpeza e desinfecção mais profunda, de modo que no dia seguinte as áreas já estejam aptas para utilização sem risco;

- Plano em elaboração junto com as empresas de limpeza, conservação e manutenção predial.

12. Impedimento de uso do ginásio e piscinas

- Neste primeiro momento, como previsto no protocolo da FERJ, o ginásio e a piscina estarão interditadas para uso, com controlo de acesso na área.

13. Utilização de equipamentos de proteção

- Todos os funcionários presentes no CT e integrantes da equipa técnica utilizarão os EPIs necessários conforme orientação dos órgãos de saúde.