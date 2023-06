Jorge Jesus está muito próximo de assumir o cargo de selecionador da Arábia Saudita, sabe o Maisfutebol.

As negociações entre o técnico português e a federação saudita ainda não estão fechadas, mas estão muito bem encaminhadas: Jesus deve assim regressar ao país onde já orientou o Al Hilal, entre julho de 2018 e janeiro de 2019.

Nesta altura, de resto, Jorge Jesus ainda está focado nos compromissos com o Fenerbahçe. A equipa de Istambul disputa no próximo domingo a final da Taça da Turquia, frente ao Basaksehir.

Depois disso, sim, o treinador fica livre para resolver o futuro e tratar dos últimos detalhes para assumir a seleção da Arábia Saudita, que no último Mundial foi eliminada na fase de grupos, apesar de até ter vencido a Argentina.

Jorge Jesus pode regressar assim a um país que está a fazer um forte investimento no futebol: Cristiano Ronaldo mudou-se para o Al Nassr em janeiro e Benzema foi anunciado esta semana no Al Ittihad, do português Nuno Espírito Santo, que estará também, de acordo com a imprensa internacional, a negociar a contratação de N'Golo Kanté.