Jorge Jesus elegeu Pablo Aimar como o jogador mais completo que já treinou na sua carreira. Num desafio de respostas rápidas, o treinador do Al Hilal elegeu vários jogadores em diversas categorias, com a particularidade de não ter elegido nenhum jogador português, nem nenhum jogador do Flamengo, clube que conduziu à conquista de cinco títulos em 2019.

O Benfica é o clube mais mencionado por Jorge Jesus num desafio que tinha como objetivo a construção de um jogador perfeito, entre os qua trabalharam com Jorge Jesus. Para melhor pé direito, o treinador português elegeu Neymar, apesar dos poucos minutos do brasileiro no Al Hilal. Para melhor pé esquerdo, o eleito foi Ángel Di Maria, relativamente à primeira passagem do argentino pela Luz.

Quanto ao melhor jogo de cabeça, Jesus não teve dúvidas em apontar o nome de Mitrovic, o goleador sérvio do Al Hilal. Na categoria de «melhor mentalidade», Jesus regressa ao Benfica para nomear David Luiz, mas também elege Aimar (visão de jogo), Saviola (poder de decisão), Luisão (liderança) e Enzo Pérez (mais divertido).

A seguir ao Benfica, Jorge Jesus vira-se para o Al Hilal e, além de Mitrovic e Neymar, elege também Malcom, como melhor jogador no capítulo do «drible».

Somando todas as características, Jorge Jesus considera que Pablo Aimar foi o melhor de todos os que comandou, embora tenha deixado um parenteses em aberto para Neymar. «Não tendo tanto tempo com o Neymar, num computo geral, o jogador que para mim reuniu essas condições todas foi o Aimar».

Jorge Jesus e Pablo Aimar trabalharam juntos no Benfica ao longo de quatro temporadas, entre 2009/10 e 2012/13.

Ora veja as escolhas de Jorge Jesus: