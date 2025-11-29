Jorge Jesus já esteve nesta final da Libertadores, tendo até vencido o troféu, por isso este sábado à noite não quis perder a oportunidade de ver pela televisão novamente o Flamengo no jogo da principal competição sul-americana.

O treinador do Al Nassr mostrou a sala lá de casa, através de várias imagens que mostravam a televisão sintonizada na Sporttv, para ver a final da Libertadores. Provavelmente com saudades dos tempos em que viveu aquele ambiente.