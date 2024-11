Jorge Jesus perdeu pela primeira vez no comando do Al Hilal para a Liga Saudita desde que chegou ao clube na época passada. O clube do treinador português foi derrotado (3-2) pelo Al-Khaleej, sexto classificado do campeonato.

A jogar fora de portas o Al Hilal até começou melhor, com o ex-benfica Marcos Leonardo a fazer o primeiro golo no encontro, aos 12 minutos. Depois, foi Mitrovic a aumentar a vantagem aos 37.

Ainda antes do intervalo, a equipa da casa reduziu por Al Salem e colocou o marcador em 2-1, na recarga a um penálti falhado por Fortunis.

Já na segunda parte, começou o pesadelo de Jesus. Logo na abertura da segunda parte, o mesmo Al Salem voltou a causar estragos e empatou a partida ao fazer o 2-2.

Mas o pior para Jorge Jesus estava guardado para o minuto 87. O extremo português Fábio Martins, capitão do Al-Khaleej, aproveitou uma baliza deserta para sentenciar a primeira derrota de Jorge Jesus na liga saudita desde que chegou ao clube em 2023.

Esta é o segundo jogo nos últimos três que a equipa de Jorge jesus perde pontos, depois do empate (1-1) frente ao Al-Nassr de Cristiano Ronaldo há duas jornadas atrás.

Com isto, e o pior para Jorge Jesus, o Al Hilal até perder a liderança da Liga Saudita. O Al Ittihad mantém-se com menos um ponto e se ganhar amanhã, isola-se no primeiro lugar.