Tal como o Maisfutebol escreveu esta manhã, Jorge Jesus está muito próximo de assinar pelo Fenerbahçe.

Ainda havia alguns detalhes a acertar antes de o português viajar para a Turquia, mas parecem ultrapassados e o antigo técnico de Benfica e Sporting vai para Istambul já esta noite. A CNN Portugal captou imagens exclusivas de Jesus no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

O último trabalho de Jorge Jesus, refira-se, foi no Benfica, o qual terminou em dezembro de 2021. Depois do Al-Hilal e do Flamengo, prepara-se agora para nova aventura no estrangeiro.