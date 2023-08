Jorge Jesus e o seu Al Hilal começaram a época em grande e já garantiram a presença na final da Taça dos Clubes Campeões Arábes, frente ao Al Nassr, de Cristiano Ronaldo e Luís Castro.

Ora, no final da vitória ante o Al Shabab, o técnico português mostrou-se satisfeito por ter alcançado a 24.ª final da carreira e lembrou que a sua equipa é a que tem mais golos marcados na prova… mesmo sem ponta de lança.

«Fizemos um jogo taticamente perfeito, o Al Hilal, enquanto teve onze jogadores, fez um golo e teve duas grandes oportunidades. A partir do momento em que ficámos com menos um, o jogo tornou-se mais difícil, mas de qualquer forma a equipa esteve sempre bem posicionada», começou por dizer.

«Acabámos por fazer dois golos com menos um jogador, ganhámos com toda a justiça, os jogadores estão de parabéns. Neste momento somos a equipa com mais golos marcados, mesmo sem ponta de lança. Vai ser a minha 24.ª final, parabéns aos jogadores do Al Hilal e aos adeptos», acrescentou.

A imprensa internacional, refira-se, tem noticiado que o Al Hilal quer contratar um avançado. O Nápoles já recusou uma proposta por Osimhen.