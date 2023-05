Rodinei foi treinado por Jorge Jesus apenas um ano, no Flamengo, mas não esquece os tempos que passou com o técnico português, agora no Fenerbahçe, no clube do Rio de Janeiro.

No Charla Podcast, o agora lateral do Olympiakos lembrou o primeiro treino que fez com Jesus, e a impressão com que ficou logo na altura.

«Tem uma metodologia diferente e é diferenciado em todos os sentidos. Vou dar um exemplo: se tiver de cobrar o Gabigol e um jovem da formação, vai cobrar da mesma maneira. Fecha a cara, no treino não há brincadeira, o treino é forte e intenso», começou por dizer.

«No primeiro treino que fiz com ele [Jesus], fiquei à espera que o avançado recebesse a bola, em vez de encurtar logo o espaço. Ele apitou e disse: ‘F****** pá. Eu com 70 anos também jogo. Estás a andar, estás a jogar parado? O que é isso? Onde é que aprendeste a jogar futebol?’. Isto foi no primeiro treino, ele reclamava com toda a gene. E eu pensei: ‘Vamos ter problemas'», acrescentou.