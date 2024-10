Foi uma vitória arrancada do fundo da alma e com um golpe de teatro pelo meio. No fim, porém, o Al Hilal venceu em casa do Al Ahli por 2-1 e continua isolado na liderança.

Com Ruben Neves e João Cancelo em campo os noventa minutos, Jorge Jesus deixou desta vez de fora Marcos Leonardo, para apostar noutro estrangeiro: o central Koulibaly.

Já o Al Ahli, um dos quatro grandes clubes da Arábia Saudita, tem também uma constelação de estrelas, com Mahrez, Kessié, Demiral, Ibañez, Gabri Veiga e Roberto Firmino.

O jogo por isso muito dividido e disputado, com o Al Ahli a adiantar-se no marcador logo aos 12 minutos, com um golo do espanhol Gabri Veiga, que fugiu entre os centrais.

Em cima do intervalo, o Al Hilal ainda festejou o empate, após um golo de Mitrovic após grande combinação coletiva, mas o lance foi anulado por fora de jogo no início da jogada.

Na segunda parte, aí sim, veio a reviravolta. Com dois golos de Mitrovic, ele que não se cansa de marcar. Aos 56 minutos empatou, após assistência de Renan Lodi, e aos 78 fez o segundo, de grande penalidade.

Uma grande penalidade, refira-se, que foi um golpe de teatro. Primeiro, o árbitro assinalou falta sobre Malcom após ser chamado pelo VAR: o brasileiro foi atropelado logo após libertar a bola. Mitrovic foi chamado a bater o penálti e... falhou, permitindo a defesa do guarda-redes.

Ruben Neves já se preparava para bater o canto, quando o árbitro foi alertado novamente pelo VAR, que o avisou que o guarda-redes tinha dado um passo à frente da linha antes de defender o penálti. A grande penalidade teve de ser repetida e desta vez Mitrovic não falhou.

Até ao fim, o Al Ahli fez tudo para chegar ao empate e esteve quase a consegui-lo, aos 94 minutos, mas o remate de Mahrez em posição frontal saiu a rasar o poste.

Feitas as contas, o Al Hilal somou a sexta vitória em seis jogos e lidera com mais três pontos do que o Al Ittihad, que já perdeu uma vez: precisamente no clássico com o Al Hilal.