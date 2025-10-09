Chegado ao Al Nassr no início desta temporada 2025/26, Jorge Jesus tem tido uma caminhada praticamente vitoriosa no clube de Cristiano Ronaldo, João Félix e Otávio, com oito triunfos em nove jogos.

O experiente técnico contou no Portugal Football Summit, organizado pela Federação Portuguesa de Futebol, em Oeiras, como tem sido o trabalho no novo clube. Já tem 71 anos, mas rejeita ser um «pai» para os jogadores.

«Pai? Pai não. Os meus jogadores sabem. Fui para uma equipa diferente, o desafio mais difícil da minha carreira é o Al Nassr. Quando cheguei disse-lhes: "Eu não sou vosso pai, sou vosso treinador". Também não sou amigo dos meus filhos, sou pai deles. Ah pois é», exclamou, arrancando gargalhadas da plateia.

Em seguida, Jorge Jesus explicou as razões que o levam a considerar o Al Nassr como o «maior desafio» da carreira.

«Desde que o 'Cris' está lá, não ganharam título nenhum. Há sete ou oito anos que não é campeão. As outras três equipas do Fundo Saudita estão à frente do Al Nassr em termos de qualidade e de jogadores. O Al Nassr ficou a 18 pontos do primeiro na época passada e quando fui campeão pelo Al Hilal ficou a 17 pontos. O nosso ponto de partida este ano é ser campeão, é por isso que digo que é o maior desafio da minha carreira. Nos clubes que escolho, a minha prioridade é saber se posso ser campeão ou não. Equipas que não ganham nada não são para mim», disse.

Por fim, Jorge Jesus quis contradizer algumas vozes que desconsideram o campeonato saudita em relação a outros... recordando o seu recorde do Guinness de 34 vitórias consecutivas.

«O campeonato saudita é onde está uma grande fatia dos melhores jogadores do mundo, grandes treinadores, relva e estádios fabulosos. Os jogos são transmitidos para 150 países. Cris, Benzema e Neymar deram uma grande projeção. As 34 vitórias foram no campeonato saudita, não no campeonato do luxemburgo! E não só, na Champions da Ásia também. Nesse ano, o Al Hilal ganhou tudo», recordou.

Nesta conversa, Jorge Jesus falou também sobre o papel do Benfica no lançamento da sua carreira de treinador. O técnico é uma das vozes participantes do Portugal Football Summit, que decorre até sábado.