Jorge Jesus elogiou Ruben Amorim pela coragem de deixar o lugar confortável que tinha no Sporting, para a meio da época se mudar para um Manchester United em crise profunda. Em entrevista ao Canal 11, o treinador revelou que ele não teve essa coragem.

«Eu percebo-o perfeitamente, porque eu este ano tive a possibilidade de cumprir o meu sonho e não tive coragem de ir embora. Ele teve essa coragem», atirou.

«Porque não tive coragem? Porque sou muito bem tratado aqui na Arábia Saudita, porque eu trouxe os jogadores e não os podia abandonar. Que sonho era esse? Não posso revelar, fica só para mim. Se era um clube ou seleção? Não posso dizer. Tem de ficar no segredo dos deuses.»

Já sobre Ruben Amorim, Jorge Jesus aproveitou para acrescentar que o trabalho que aí vem não vai ser nada fácil.

«O Ruben Amorim foi para um clube que tem um estatuto desportivo completamente diferente do Sporting, ganhou várias competições da Europa. O Sporting também é um grande clube, mas o Manchester United tem outro pedigree», referiu.

«Mas vai demorar a implementar as ideias dele. Em Inglaterra há muitas equipas a jogar em 3x4x3 ou 3x5x2, mas é difícil. No Sporting foi mais fácil, porque pôde escolher os jogadores para este sistema. No United está a tentar fazer isso com jogadores que não foram escolhidos por ele. Mas ele vai conseguir. Eu gosto dele, foi o jogador que mais anos esteve comigo.»