O Al Hilal empatou (1-1) esta sexta-feira com o Al Nassr, num jogo que opôs Cristiano Ronaldo a Jorge Jesus, o que nem foi uma má notícia para o treinador português, que esteve a perder até aos descontos.

Jesus, no entanto, voltou a ter um momento de fúria no relvado, ainda antes do jogo começar. Tudo aconteceu depois dos capitães terem sorteado quem saía com a bola e quem escolhia o campo, o que revoltou o treinador.

O português virou-se então para o compatriota Vítor Pereira, treinador de guarda-redes, e não foi nada meigo, num momento captado pelas transmissão televisiva.

«Era a segunda parte para ali. Nunca mais podes fazer nada que saia da tua cabeça. É sempre a mesma m...», percebe-se das imagens.