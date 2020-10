O treinador do Benfica, Jorge Jesus, em declarações na flash interview da SportTV, após a vitória frente ao Lech Poznan (4-2), para a Liga Europa:

[Significado desta vitória fora nas competições europeias, dois anos depois] «Não sabia dessa estatística. Sabia que queríamos começar com uma vitória, sabendo que íamos encontrar uma boa equipa. Foi vice-campeã da Polónia, não é o campeonato do Luxemburgo nem de outros países, é um campeonato forte. Na Europa há um ano que não perdia aqui. É uma equipa atrevida. Na segunda parte tivemos algumas dificuldades, mas a equipa ofensivamente continuou a dar resposta aos golos que sofreu, até ter feito o 4-2. Estou feliz, eu e os jogadores, por termos vencido fora. Mas também estou feliz pelo Darwin ter feito os três golos, toda aquela qualidade já merecia estes golos e isto vai dar-lhe, acertámos em cheio.

[Deliciado com Darwin] É preciso não esquecer que é um miúdo, tem 21 anos, há muita coisa do jogo que ainda não sabe, vai aprender comigo e no Benfica. Foi a compra mais cara do Benfica, mas se não houver pandemia, será a venda mais cara. Vai ser um jogador de topo mundial. Vou perdê-lo em pouco tempo.

