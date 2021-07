Um autogolo traçou diferenças entre Benfica e Casa Pia, em mais um jogo de preparação para a temporada 2021/22.

O jogo foi próprio desta fase da temporada, com mais transpiração do que inspiração, mas a equipa de Jorge Jesus acabou por somar o terceiro triunfo, em dia de estreia para João Mário e Rodrigo Pinho (2-1).

O quinto ensaio de pré-época do Benfica ficou marcado, logo à partida, pela estreia de João Mário. Titular, o antigo jogador do Sporting assumiu a batuta no corredor central, procurando cedo combinar com Pizzi (pela direita) e Rafa (à esquerda), para servir a dupla de ataque formada por Gonçalo Ramos e Carlos Vinícius.

Os primeiros lances de perigo do Benfica até surgiram na sequência de pontapés de canto, mas foi com uma jogada de longa posse de bola, a passar por quase todos os jogadores (e pelos três corredores), que colocou a equipa encarnado em vantagem. O cruzamento tenso de Pizzi encontrou Gonçalo Ramos na zona do primeiro poste, para um desvio de cabeça implacável (14m).

Alimentado sobretudo pela mobilidade de Zidane Banjaqui, jovem que passou pela formação encarnada, o Casa Pia mostrou sempre atrevimento, ainda que muitas vezes limitado pelas más decisões no último terço.

O Benfica era mais eficaz a criar situações de finalização, mas eficácia foi o que faltou a Carlos Vinícius ao minuto 23, já que atirou à malha lateral já depois de ter ultrapassado o guarda-redes Ricardo Batista.

Jesus teve de lançar Vertonghen ainda na primeira parte, por força do problema físico de Morato, mas ao intervalo o técnico intervalo fez mais nove alterações, mantendo apenas Gilberto para além do belga.

Waldschmidt até criou a primeira grande ocasião da segunda parte, com um remate que saiu bem perto do poste, mas a dinâmica do Benfica foi claramente inferior à da primeira parte.

Sempre muito vertical a sair para o ataque, o Casa Pia respondeu com um remate de Jota que saiu também ligeiramente ao lado, numa jogada assumida também por Zidane Banjaqui. Sempre em foco, o jovem avançado acabaria depois por sofrer o penálti que deu o empate aos gansos, empurrado por Samaris, a quem tinha escapado em profundidade. O próprio Banjaqui assumiu a conversão do pontapé da marca de onze metros para restabelecer a igualdade (60m).

Com Waldschmidt ativo na frente de ataque, mas com pontaria desafinada, o Benfica beneficiou de um autogolo para garantir o triunfo. O alemão lançou Grimaldo na esquerda e o cruzamento do espanhol foi desviado para a própria baliza por Kelechi.

O Casa Pia saiu batido do Seixal, mas deixou boa imagem na sua preparação para mais uma temporada na II Liga.