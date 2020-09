Jorge Jesus tem um estilo próprio, como é sabido, e em Salónica esteve bastante ativo no banco do Benfica. O jogo com o PAOK foi vivido com emoção, com o treinador a dar indicações para o campo.

No Brasil, ficou famosa a frase «Tá mal, Arão», que o técnico utilizou num jogo de preparação e num reparo ao médio do Flamengo. Desta vez, em Salónica, foi audível e percetível Jesus indicar a Taarabt «Adel, fica com a bola, Adel!», no meio de muitos gestos e alguma ansiedade.

Uma noite que acabou em tristeza para o clube da Luz, sentimento contrário ao de Abel, no banco do PAOK. Os encarnados falharam o acesso à Liga dos Campeões, o que não sucedia desde a temporada 2009/10.