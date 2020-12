Jorge Jesus revelou que Adel Taarabt está recuperado da covid-19, tal como Darwin e Weigl, cujos testes negativos já haviam sido comunicados pelo Benfica.

«Não é só o Darwin. O Weigl e o Adel Taarabt também já deram negativo. O Nuno Tavares também está apto clinicamente. São jogadores que vão dar mais soluções para amanhã e para os futuros jogos. Estamos a falar de jogadores importantes para aumentar a qualidade de jogo da equipa», afirmou o técnico em conferência de imprensa.

«Não sei quais jogadores podem amanhã ser lançados no jogo. Ainda não trabalhei com eles depois do jogo com o Marítimo», afirmou Jesus, garantido que fará algumas modificações na equipa.

«Está na minha cabeça, mas só depois do treino de hoje sei se posso fazer algumas modificações. Algumas tenho de as fazer. Agora, quantas é que eu não sei. Darwin vai ser convocado, porque já há uma semana vem a treinar. O departamento médico do Benfica tem trabalhado muito bem com estes sintomas de covid. Sabemos a diferença que há num teste e como podemos trabalhar um jogador para que não esteja tanto tempo parado», concluiu o técnico dos encarnados.