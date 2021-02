Os números são claros e demonstram que o Benfica passou mal nos últimos 365 dias.

Nesta segunda-feira, completa-se um ano desde que os encarnados perderam no Dragão, para o campeonato, com o FC Porto.

Ainda com Bruno Lage à frente da equipa, o Benfica chegou ao duelo com o rival na frente da Liga e com uma vantagem confortável para os azuis e brancos. À entrada para o Dragão, o Benfica tinha sete pontos de diferença, mas o que se seguiu foi um descalabro que redundou na perda do título de campeão.

O Benfica saiu derrotado do clássico e de lá até cá fez 50 jogos no total das provas. Venceu menos de metade.

Desde 8 de fevereiro de 2020 o Benfica fez meia centena de partidas, venceu 23, empatou 15 e teve doze derrotas: metade destas já nesta temporada com Jorge Jesus ao leme.

O saldo é portanto de 23 triunfos contra 27 encontros sem vencer.

O Benfica venceu mais de metade de jogos com o técnico da Amadora ao leme, mas a diferença é pouca: 17 vitórias, oito empates e as tais seis derrotas em 31 partidas. Ou seja, o saldo é positivo em três partidas: venceram 17 e não ganharam 14.

A melhor série do Benfica neste período, é, porém, com Jesus: entre 18 de setembro e 29 de outubro os encarnados conseguiram uma série de sete vitórias seguidas.