Nas últimas semanas têm-se multiplicado as notícias, sobretudo vindas do Brasil, a dar conta de um possível regresso de Jorge Jesus ao Flamengo.

O vice-presidente do emblema carioca, Marcos Braz, tem deixado essa porta aberta nas várias declarações feitas à imprensa, ainda que não assuma esse interesse para o imediato.

Questionado sobre o assunto e se se sente mais acarinhado pelos adeptos do Flamengo do que pelos adeptos do Benfica, Jorge Jesus manifestou o desejo de cumprir permanecer na Luz até ao final da próxima época.

«Tenho dois anos de contrato com o Benfica e, neste momento, penso em cumpri-los. Estive seis anos no Benfica e fui acarinhado durante esses seis anos, nos quais também ganhei. Um clube ter saudades minhas depois de eu sair é sinal de que o trabalho foi bem feito. O meu regresso ao Benfica foi pelos seis anos e neste momento quero cumprir o meu contrato com o Benfica.»