Neste domingo, quando entrar em campo no Estádio da Luz para defrontar o Sp. Braga, o Benfica tentará regressar às vitórias e impedir uma sequência negativa que só por duas vezes aconteceu com Jorge Jesus ao leme da equipa: estar quatro jogos seguidos sem ganhar.

Sucedeu em 2011/12 e, também, em 2020/21, épocas nas quais os encarnados viram escapar o título de campeão nacional. Apesar disso, Jorge Jesus disse não ver razões para que o insucesso recente da equipa redunde no que aconteceu nas temporadas reeridas. «Ninguém é campeão à 10.ª jornada do campeonato. Esta é uma competição com 30 e tal jornadas. Cada jogo é uma etapa e o Benfica não ia ser campeão por ser líder na jornada anterior. Por estar atrás por um ponto também não se coloca a questão. Ainda faltam muitas jornadas para poder dizer quem vai e não vai ser campeão», afirmou.

O jogo deste domingo será o último antes de nova paragem competitiva para os compromissos das seleções. Jesus já admitiu que a equipa foi perdendo rotinas nos últimos tempos devido ao pouco tempo para treinar entre jogos, situação que não será muito mais favorável após o regresso, mas terá, a partir dessa altura, os internacionais mais vezes disponíveis. O que podemos prometer e é o que queremos é que o Benfica, jogo a jogo, tenha um rendimento maior», começou por dizer em resposta a uma questão sobre se, a partir dessa altura, poderia prometer aos adeptos um regresso às boas exibições dos primeiros dois meses da época após. «Porque jogos e dias de treino vão valorizar ainda mais as rotinas quando as temos. Isso faz parte do proceso evolutivo da equipa. E aquilo em que acreditamos, pela qualidade dos jogadores e pela qualidade do trabalho, é que possamos voltar a estar na liderança do campeonato. Se fizermos um resumo da qualidade desses dois jogos para a qualidade que o Benfica vinha a ter, claro que se nota. mas também jogámos contra a adversários mais fortes. E o que queremos é continuar a ser uma equipa forte, ofensiva e defensivamente pressionante, e é nisso que estamos a apostar e no que acreditamos, pela qualidade do grupo e pela forma como trabalhamos», referiu.

A fechar a conferência, o técnico das águias comentou as debilidades defensivas evidenciadas pela equipa nos últimos jogos. «Se contabilizarmos o jogo da Champions, é verdade o que está a dizer. Se contabilizarmos jogos do campeonato, penso que só há uma equipa com menos golos sofridos, que é o Sporting. Isso não nos satisaz, porque queremos que o Benfica seja a equipa com menos golos sofridos. Na Champions, os adversários também são muito mais poderosos e as dificuldades aumentam. Mas esses jogos também servem para melhorarmos algumas dificuldades que temos tido para suportarmos no campeonato esse equilíbrio defensivo que andamos a procura no treino todos os dias para sermos fortes como são defensivamente as equipas que trabalham comigo. O trabalho é que vai deinir a qualidade dessa ideia e só com trabalho e ideias é que tentamos melhorar», concluiu Jorge Jesus.