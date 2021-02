Jorge Jesus garantiu que todos no Benfica - jogadores, equipa técnica e direção - estão empenhados em remar para o mesmo lado numa altura em que a equipa está muito longe do objetivo central da conquista do campeonato.

«Ainda ontem, eu, o Rui Costa e o presidente estivemos reunidos, para vermos como vamos sair desta crise de resultados e desta crise da pandemia», começou por dizer, antes de mostrar confiança no que ainda é possível alcançar até ao fim da época.

«Acreditamos muito no que ainda podemos fazer. O campeonato está difícil, mas não deitamos a toalha ao chão. Acreditamos que a imunidade chegou ao grupo, porque todos apanharam covid à exceção do Rafa, do Samaris e do Chiquinho. Vamos começar a trabalhar normalmente, com intensidade e para melhorar a qualidade individual dos jogadores. Eu melhoro a qualidade individual dos jogadores quando chego aos clubes. Mas melhoro com treino e eu não os treinei! E por vários motivos: uns porque estive doente e outros porque eles estiveram doentes», apontou.

O tema do jogo com o Arsenal, referente à 2.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa, acabou por ser secundário, numa altura em que têm sido muitas as notícias de um descontentamento interno da parte da direção de Luís Filipe Vieira para com o trabalho de Jorge Jesus.

O técnico das águias assumiu não estar totalmente feliz no clube, mas que isso se deve ao problemas provocados pela pandemia, que o impediram de trabalhar normalmente e colocar a equipa no patamar que pretendia. «Não estou totalmente feliz, porque vim para o Benfica para ser campeão. Para poder trabalhar normalmente com os meus jogadores. E fui impedido! Por alguém? Não! Por uma pandemia! E, portanto, não me sinto feliz! Pelo contrário. Todos os dias a levar com isto nas televisões e nos jornais?! Posso-me sentir feliz?! Ninguém vê a verdade?!.»

E acrescentou, saindo novamente em defesa dele próprio, dos jogadores, de Rui Costa e também de Luís Filipe Vieira: «Vim para o Benfica porque acreditei e continuo a acreditar no projeto do Benfica. No último ano [n.d.r.: 2019] só não ganhei o Campeonato do Mundo. O resto ganhei tudo. Eu não: os meus jogadores. Sei que os treinadores nem sempre ganham. Mas o que está a passar-se não tem nada a ver com falta de qualidade do meu trabalho, dos jogadores ou com falta de qualidade da estrutura. Estão sempre a falar da estrutura: parece que o Rui Costa não é um conhecedor de uma estrutura e de como se lida com treinadores e jogadores. Parece que não sabe... E o treinador também não, e o presidente, que recuperou este clube, também não. Agora, se querem aproveitar isto para outros patamares que não têm a ver com futebol, isso já não sei. Nem quero saber! Quero saber é de futebo», frisou, deixando também no ar uma ideia enigmática.

«Se há aqui alguma coisa que me ultrapassa e que não tem nada a ver com futebol, é outra coisa que não sei e não quero saber. Não digo que eu não falhe no futebol, mas em relação a esta questão, eu não falho.»