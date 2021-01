Depois de Jorge Jesus no ano passado pelo Flamengo, há mais um português na iminência de conquistar a Taça Libertadores, o maior troféu de clubes do continente americano.

No próximo dia 30, o Palmeiras de Abel Ferreira vai medir forças com o «vizinho» Santos, onde alinha Lucas Veríssimo, que deverá chegar à Luz logo após esse jogo decisivo.

Na antevisão ao jogo com o FC Porto, Jesus foi questionado sobre quem apoiará: o treinador português ou um jogador do Benfica?

«Que eu saiba, ele ainda não é jogador do Benfica», começou por corrigir, parecendo depois inclinar-se para Abel Ferreira, mas sem responder de forma taxativa. «Não é nada de novo, porque tive a oportunidade de falar com ele antes de eliminar o River e disse-lhe que, já que eu não posso lá estar, que haja outro português a estar no Maracanã. Já lhe tinha dito isso.»