O Benfica apresentou uma explicação, neste domingo, para que Jorge Jesus não faça a habitual conferência de imprensa de antevisão, neste caso do jogo com o Rio Ave, da 21.ª jornada da Liga.

O técnico responderá apenas a perguntas do canal do clube, a BTV.

«É falso que Jorge Jesus tenha sido protegido de ser questionado por vários jornalistas na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Rio Ave. Sendo dia de aniversário, e estando desde há vários dias anunciada uma entrevista do Presidente sobre o atual momento do Clube, não faria sentido Jorge Jesus marcar presença, três horas antes, numa conversa alargada com a comunicação social. Seguindo esse propósito, optou-se por uma declaração do treinador à BTV», justifica.

A nota, divulgada no site oficial, surge em resposta a artigos publicados pelo jornal «Record» neste domingo, com o Benfica a fazer questão de garantir também que «é falso que se viva um mau ambiente entre os jogadores e equipa técnica liderada por Jorge Jesus».