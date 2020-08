Jorge Jesus vê-se a treinar por muitos mais anos e, ainda que desconheça o que o futuro lhe reserva, não se imagina a terminar a carreira onde está agora.

«Dificilmente vou acabar a minha carreira no Benfica. Não penso acabar a minha carreira no Benfica. Tenho muitos mais anos para treinar e dois anos de contrato», disse antes de acrescentar: «Posso acabar a carreira no Benfica, ninguém sabe.»

Jorge Jesus lembrou aquilo que já tinha dito aquando da apresentação como treinador do Benfica. «O presidente ofereceu-me quatro anos de contrato e eu só queria um.»

O treinador do Benfica lembrou que estava cómodo no Flamengo, onde venceu quase todas as competições, mas frisou que a pandemia «mudou muita coisa». Ainda assim, referiu que só uma pessoa poderia tirá-lo do Brasil e convencê-lo voltar ao futebol português. «Eu estava num clube com 50 milhões de adeptos doidos e apaixonados que me amavam. Nunca estive num estádio com 70 mil pessoas todos os jogos a gritar pelo meu nome. Nunca tive e nunca terei: só se voltar lá. Não foi fácil a minha decisão. Só havia uma pessoa que me podia convencer: Luís Filipe Vieira», disse, aludindo à relação de amizade que mantém com o presidente do clube encarnado. «Sempre tive uma grande proximidade com ele: nunca tive um presidente que entrasse dentro da minha casa, só o presidente do Benfica entra na minha casa.»

Jesus desvalorizou as «guerras» travadas após a saída do clube da Luz para os Sporting e que terminaram nos tribunais. «Eu nunca tive uma afirmação que pudesse pôr em dúvida um meu respeito e gratidão pelos seis anos em que estive no Benfica. Fui para outro rival: tenho de fazer o meu trabalho como profissional. (...) Se me arrependo de alguma coisa: só tentei defender a minha entidade patronal e o Benfica a mesma coisa.»