O advogado de Jorge Jesus chegou ao Seixal perto do meio-dia desta terça-feira.

Luís Miguel Henrique juntou-se ao técnico no centro de treinos do Benfica, de forma a negociar os termos da rescisão de contrato.

Jesus está de saída do comando técnico do emblema encarnado, a dois dias do clássico com o FC Porto para a Liga.

O ambiente em redor do técnico degradou-se significativamente nos últimos dias, tendo em conta a presença em Portugal de uma comitiva do Flamengo, que assumiu o desejo de recuperar o técnico, mas também a eliminação da Taça de Portugal, precisamente frente ao FC Porto, e ainda o desentendimento com Pizzi, esta segunda-feira, que afastou ainda mais o plantel do técnico.

Nélson Veríssimo já foi recrutado à equipa B, que lidera a II Liga, para assumir o comando da formação principal. O técnico estava em estágio, mas também chegou ao Seixal perto do meio-dia.