Após a vitória do Fenerbahçe sobre o Dínamo Kiev por 2-1, Jorge Jesus virou as atenções para o guarda-redes da equipa ucraniana, que acusou de ter feito antijogo.

Minutos depois, na sala de imprensa, o treinador português lançou duras críticas à equipa adversária pela estratégia de jogo que levou para Istambul.

«Esta equipa do Dínamo Kiev procurou na primeira parte parar a nossa equipa com muitas faltas táticas. Aos 10 minutos já tinha feito oito faltas, aos 28 minutos o keeper (guarda-redes) já estava a mandar-se para o chão para ganhar tempo. Isto já não se usa... os keepers estarem constantemente a mandarem-se para o chão para quebrar o ritmo do jogo e tirar tempo ao jogo. Só se for na Ucrânia, lá é que deve ser assim», atirou.

Pouco antes, Mircea Lucescu, experiente treinador dos ucranianos, queixou-se na mesma sala de imprensa de que o Fenerbahçe também fez muitas faltas e Jesus não o deixou sem resposta.

«Tenho muito respeito pelo Lucescu. É um homem que já demonstrou toda a grande qualidade que tem como treinador. Agora, ele hoje viu mal o jogo. Aconselho-o a ir ver a estatística e a ir ver as faltas que a equipa dele fez! A equipa médica do Dínamo Kiev entrou oito vezes dentro do jogo. Oito! De certeza que ele não viu bem o jogo. Mas respeito a opinião dele. O que aconteceu foi a equipa do Dínamo Kiev a fazer constantemente faltas, principalmente na primeira meia-hora de jogo. E o keeper constantemente a mandar-se para o chão», insistiu.

«Não sei como é que ele viu o jogo, mas respeito e, portanto, ele tem a opinião dele e eu a minha. Mas não aconteceu nada disso e se ele for ver a estatística do jogo vai ver que está enganado», acrescentou.

A seguir, Jesus disse não ter falado com Lucescu após o jogo. «Nem o vi e, como é óbvio, se o visse não ia falar sobre isso. O Lucescu entendeu que para parar a equipa do Fenerbahçe ofensivamente, tinha de ser uma equipa muito agressiva e a fazer faltas constantes. Foi assim que ele montou a estratégia do jogo. O árbitro também permitiu muito que isso acontecesse. (...) O Dínamo Kiev fez perto de 20 e tal faltas durante o jogo», apontou.

Segundos as estatísticas da UEFA, o Fenerbahçe foi a equipa mais faltosa durante o jogo: fez 19 faltas contra 16, tendo ainda somado cinco cartões amarelos contra três.