Jorge Jesus está mais do que decidido a deixar o Al-Hilal para assumir a seleção do Brasil e aceita até abrir mão da disputa do Mundial de Clubes, entre junho e julho, nos Estados Unidos.

Inicialmente, a ideia de Jesus passava por participar na competição em solo norte-americano, mas, agora, pode mesmo sair mais cedo. Tudo isso para ficar o quanto antes à disposição da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Com o sonho de ser o sucessor de Dorival Júnior, demitido em março, JJ sabe que não é o único grande alvo da seleção canarinha - entretanto, tem o apelo dos adeptos e está bem avaliado por boa parte da comunicação social local. Por isso, não vai medir esforços para facilitar uma eventual negociação.

Aos 70 anos, Jorge Jesus está focado em disputar a Final 8 da Liga dos Campeões da Ásia, entre o fim de abril e o começo de maio, e brigar até a última jornada pelo título da Liga Saudita. Depois disso, vai ter o caminho aberto para fechar com a seleção brasileira.

Neste momento, o Al Hilal ocupa a segunda posição do campeonato, com quatro pontos a menos do que o líder Al Ittihad. Ainda há mais nove jogos por cumprir no campeonato nacional.

A seleção do Brasil, recorde-se, volta a entrar em campo somente no começo de junho: dia 5 contra o Equador e dia 10 contra o Paraguai. Ambos os duelos serão válidos para o apuramento para o Mundial de 2026.