Jorge Jesus participou neste domingo numa iniciativa do solidária do Flamengo e puxou dos galões na hora de falar do impacto que a sua chegada teve no clube, lembrando que a equipa já estava formada aquando da mudança para o Brasil.

«É fácil dizer que Gabigol e Bruno Henrique são super-jogadores - e são - e que por isso é fácil ganhar. É fácil? Mas eles já estavam cá quando eu cheguei. Por que é que não foi fácil antes de eu chegar?», questionou, continuando o raciocínio.

«O Flamengo já era Flamengo, antes de chegarmos já era Flamengo. Porque é que agora tem estado a ganhar? Porque tem estes jogadores? Não, não é só porque tem estes jogadores. É porque tem toda uma estrutura e envolvência de um clube que sabe que ninguém está acima do clube. Nem o treinador nem nenhum jogador», defende.

O técnico português não deixa de ser ambicioso e diz que os jogadores tem essa ambição de forma bem formatada.

«O Flamengo não quer defender o título da Libertadores ou o Brasileirão. O Flamengo quer ganhar esses títulos. São coisas diferentes. É como se fosse a primeira vez que vamos atrás dos títulos», aponta., assumindo, contudo, que foi ao serviço do Mengão que conquistou o título mais importante da carreira: «A Libertadores vai ser o troféu mais marcante da minha vida».

Durante a iniciativa alguns amigos deixaram mensagens em vídeo que emocionaram o técnico português, que falou sobre a dificuldade de estar longe da família e dos amigos, ainda que a paixão fale mais alto.

«A minha profissão é mais importante do que as saudades da minha família. Por isso, consigo suportar e estar tranquilo- Porque o meu prazer está acima disso», assegura.