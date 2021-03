Nemanja Matic falou com saudades dos tempos do Benfica e destacou a importância de Jorge Jesus. Em entrevista à SportTV, o internacional sérvio não rejeitou o cenário de um eventual regresso à Luz.

«Fui muito feliz no Benfica. É um dos melhores clubes do mundo para mim. Quando tenho tempo, gosto sempre de voltar a Lisboa eu e a minha família temos saudades de todos», começou por dizer o agora jogador do Manchester United.

«Jorge Jesus marcou-me. Foi muito importante. Cresci muito com ele como jogador e pessoa. Isso nunca vou esquecer. É um treinador de alto nível. Tenho saudades dele. Se um dia tiver tempo, voltarei a Portugal para lhe pagar um jantar porque ele merece», revelou.

Questionado sobre um eventual regresso ao Benfica, até num cenário de fim de carreira, Matic respondeu: «Ainda não penso em terminar a carreira. Vamos ver. Para mim, o Benfica ficou sempre no coração. Vamos ver o que vai trazer o futuro. Se um dia o Benfica pensar que precisa de mim outra vez, vamos pensar nisso.»

«Agora sou muito feliz no Man. United, não penso em sair, mas no futebol nunca se sabe. Se um dia voltar para Portugal, a única equipa onde queria jogar em Portugal era no Benfica», frisou.