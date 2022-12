Após 17 anos a acompanhar Jorge Jesus, o preparador físico Mário Monteiro irá iniciar uma nova aventura no Flamengo, desta vez com o português Vítor Pereira.

O novo elemento da equipa técnica do Mengão, deixou esta quarta-feira uma mensagem de despedida ao treinador de 68 anos, onde agradeceu pelo ano de trabalho em conjunto e brincou ainda ao dizer que «há casamentos que não duram tanto» como a ligação que teve com o técnico amadorense.

«Há um ano e meio despedia-me do Flamengo e do Futebol contando com uma última passagem, pelo meu clube do coração. Após isso, tive um ano de período sabático. Recebi um convite completamente inesperado e irrecusável. Deixo aqui um agradecimento muito especial e carinhoso ao meu amigo Mister Jorge Jesus. Tivemos uma relação de lealdade, compromisso e respeito mútuo», escreveu Mário Monteiro nas redes sociais.

O preparador físico de 58 anos, trabalhou pela última vez com Jorge Jesus na segunda passagem pelo Benfica. No início desta temporada não incorporou a equipa técnica do português no Fenerbahçe.

A mensagem de Mário Monteiro: