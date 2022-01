Matheus, antigo extremo do Sp. Braga, recordou a convivência com Jorge Jesus no clube arsenalista. O jogador luso-brasileiro tem atualmente 39 anos e representa o Zheijiang Greentown (China).



«Para o Jorge Jesus eu era como se fosse o 12.º jogador. Eu e ele, no dia a dia, não nos dávamos muito bem. Chocávamos muito», salientou, à Tribuna Expresso.



Recuando à temporada 2008/09, Matheus relatou um episódio caricato com Jesus Jesus: «Uma vez ele estava a dar uma palestra depois de um jogo. Eu costumava sentar-me na parte de cima, ao lado de Vandinho. E nesse dia fui para a palestra com auscultadores nos ouvidos a escutar música. Ele falava, falava, falava e eu escutava música. Às tantas, o Vandinho tocou-me e disse 'Matheus, o treinador está falando com você'. Eu falei: 'Qual treinador? Não tem treinador nenhum não, não quero escutar'.»



«Aí o Jorge Jesus chegou perto de mim e disse 'Ó miúdo, se não queres escutar, sais da sala agora'. E eu respondi: 'A melhor coisa que eu acho que hoje vai acontecer na minha vida é isso”' Eu saí da sala. E nesse momento fui direto ter com o presidente Salvador para dizer que queria ir embora para outro clube. Uma semana ou duas depois o Jorge Jesus acabou por ir para o Benfica. Já estava cansado dele, da pessoa. Saturado. Ele grita muito com os jogadores. Agora já deve ter melhorado bastante, não sei. Mas gritava muito e às vezes não tinha porquê», remata o luso-brasileiro.