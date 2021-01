Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações na sala de imprensa no final do empate (1-1) em casa com o Nacional:

«Precisávamos muito de ganhar este jogo hoje, por vários motivos: não só para não ficarmos atrás dos nossos rivais, mas também por todo o ambiente que se tem gerado à volta da equipa. O Benfica fez o suficiente para ganhar o jogo, sem fazer um grande jogo. Também não esperava que fizesse um grande jogo.

Depois de marcar primeiro, uma equipa com alguma experiência não perdia dois pontos esta noite, frente a um adversário que praticamente só defendeu, que fez apenas um remate à baliza.

É verdade que tivemos muitos remates e que ficou uma grande penalidade por marcar, mas enfim, queríamos muito ganhar este jogo, para oferecer esta vitória aos adeptos e aos jogadores que estão em casa. O que conta é o resultado e hoje perdemos dois pontos.

Já há várias jornadas que demonstrámos alguma inexperiência para segurar resultados pela margem mínima. O Benfica não consegue segurar vantagens mínimas e sai daqui penalizado psicologicamente pelo empate e por tudo o que tem acontecido esta semana.

Como é que vamos preparar o próximo jogo? Com estes 16 ou 17 jogadores, são os jogadores que tem. Contra o Belenenses não há outro caminho, não há outra forma. É verdade que às vezes queres fazer uma ou outra coisa e não o consegues, mas volto a dizer que mesmo com todos estes problemas o Benfica tinha de ter ganhado este jogo. Nem que fosse por 1-0.»