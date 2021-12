Perante o afastamento de Jorge Jesus, nesta terça-feira, Nélson Veríssimo foi chamado a assumir o comando da equipa principal do Benfica.

O técnico estava mesmo em estágio com a equipa B, que nesta terça-feira joga no reduto do Feirense, em jogo da 16.ª jornada da Liga (18h).

Veríssimo foi chamado de volta, e chegou ao Seixal perto do meio-dia. Da parte da tarde vai orientar o treino da equipa principal, e na próxima quinta-feira estará no banco frente ao FC Porto, em jogo do principal escalão.

O comando da equipa B, que lidera a II Liga, fica a cargo dos adjuntos Paulo Mateus, Pedro Valido e Marco Pimenta.