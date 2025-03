Jorge Jesus é um dos nomes em cima da mesa para substituir Dorival Júnior como selecionador brasileiro, sendo que o português tem a vantagem de ser alguém que deseja muito aquela posição.

Por isso tem feito notícia todos os dias e uma das questões que se colocam, já se sabe, é a relação de Jorge Jesus com Neymar. Os dois estiveram juntos no Al Hilal, mas o jogador brasileiro praticamente não jogou no clube saudita.

A separação não correu da melhor forma, Neymar queixou-se que Jesus o desiludiu e o português lamentou que as coisas entre eles não tenham acabado da melhor formar.

«Não tenho problema nenhum com Neymar», garantiu agora Jorge Jesus, em entrevista ao UOL Esportes, do Brasil, fazendo logo a seguir uma ressalva. «Nenhuma seleção ou clube pode ficar dependente de jogadores.»

Nesta mesma conversa, que teve apenas três declarações publicadas, Jorge Jesus referiu também que não pode dizer muito mais, porque não se passa muito mais.

«Ninguém falou comigo até hoje», finalizou.