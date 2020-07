O regresso de Jorge Jesus ao Benfica foi aplaudido por vários ex-jogadores do clube da Luz. Na publicação do emblema da Luz no Instagram, foram vários os jogadores que exultaram com a notícia.

Toto Salvio foi um dos primeiros a dar conta do seu contentamento pelo regresso do técnico, com o qual trabalhou nas duas passagens do argentino pelo Benfica. Mas não foi o único. André Carrillo, por exemplo, trabalhou com Jorge Jesus no Sporting e no Al Hilal, pelo meio jogou no Benfica, e foi outro que aplaudiu o regresso,

A mesma reação teve o espanhol Javi Garcia, o brasileiro Artur Moraes e o sérvio Nemanja Matic.

Já Nico Gaitán resolveu ter algumas palavras. «Que grande notícia, desejo o melhor mister Jorge Jesus para este novo passo no Benfica», disse o internacional argentino, atualmente sem clube, e o qual já assumiu que gostaria de voltar à Luz.