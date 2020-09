O Benfica vai a jogo com o Sp. Braga com o leque de soluções mais magro do que nos últimos testes de pré-época.

Rúben Dias, Mile Svilar, Jan Vertonghen, Luca Waldschmidt, Haris Seferovic, Florentino, Jota e Tomás Tavares estão ao serviço das respetivas seleções e são ausências certas para o duelo desta quarta-feira no Estádio da Luz.

Os oito jogadores referidos alinharam em pelo menos um teste nesta temporada, sendo que Jota e Tomás Tavares foram os menos utilizados nos quatro jogos nos quais os encarnados divulgaram os jogadores utilizados: Estoril, Belenenses, Farense e Bournemouth, este último com entrada autorizada a jornalistas e transmissão televisiva.

Vertonghen, Rúben Dias, Waldschmidt, Seferovic e Florentino participaram nas quatro partidas, sendo que os dois primeiros formam a dupla provável no eixo defesivo das águias para a nova época.

Comparativamente com o mais recente teste, no domingo diante dos ingleses do Bournemouth, são já certas três alterações no onze titular para o teste com o Sp. Braga devido aos compromissos de seleções: Vertonghen, Rúben Dias e Seferovic.