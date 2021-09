O triunfo do Benfica em Guimarães garantiu um recorde pessoal para Jorge Jesus: é o melhor arranque do técnico na Liga.

As águias somam sete vitórias em igual número de jornadas, e Jesus supera assim o registo alcançado em 2017/18, quando estava do outro lado da Segunda Circular, como treinador do Sporting, e somou seis vitórias a abrir.

Agora o técnico de 67 anos bate o recorde pessoal, embora esteja ainda muito distante do registo alcançado por Jimmy Hagan em 1972/73, época em que o Benfica só perdeu pontos na 24.ª jornada.