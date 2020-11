O Benfica empatou a três golos com o Rangers, na Luz, em jogo da terceira jornada do Grupo D da Liga Europa.

Um autogolo de Goldson deu vantagem à equipa portuguesa logo aos 60 segundos, mas Otamendi viu vermelho direto ao minuto 19, e o Rangers aproveitou para reagir.

Diogo Gonçalves também marcou na própria baliza, ao minuto 24, e Kamara colocou a equipa escocesa em vantagem logo a seguir (25m).

Morelos aumentou a vantagem visitante ao minuto 51, e o Benfica só conseguiu reduzir a diferença ao minuto 76, por Rafa.

Um golo de Darwin, já nos descontos, ditou o empate final.

Com este resultado as duas equipas continuam a partilhar a liderança do grupo, agora com sete pontos.