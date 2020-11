Jorge Jesus aproveitou a conferência de imprensa de antevisão à receção ao Sp. Braga para falar de mercado. E esclareceu questões como o interesse do Al Nassr, de Rui Vitória, em Lucas Veríssimo, defesa-central brasileiro do Santos que é um dos alvos do Benfica.

«O Lucas Veríssimo é um jogador que esteve na nossa agenda desde o primeiro dia. Por isto ou por aquilo não conseguimos. Quando tens concorrentes da Arábia na contratação por um jogador não tens capacidade de resposta, porque os números são… Nem há comparação possível. Isso é uma questão. Outra questão é que na minha opinião o Lucas Veríssimo é um excelente jogador», afirmou o técnico encarnado, que voltou ao tema mais à frente, para sublinhar: «Se ele olhar pela carreira desportiva, vem para o Benfica, ou para a Europa, para o clube que quiser. Se olhar para o lado financeiro, vai para a Arábia.»

Jesus foi questionado também sobre Darwin Nuñez, cujo empresário afirmou que o jogador iria ficar mais dois anos no Benfica.

«Darwin é um menino. Está a começar agora a dar os pontapés numa carreira brilhante que vai ter. Tem de ficar muito tempo no Benfica para ser mais jogador. Independentemente dos interesses financeiros, quanto mais tempo ele ficar no Benfica mais jogador ele será no futuro», concluiu o treinador na conferência de imprensa que teve lugar ao início da no centro de estágios do Seixal.