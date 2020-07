Agora no Santa Clara, César Martins foi contratado pelo Benfica na época 2014/2015, na qual foi orientado por Jorge Jesus.

Em entrevista à ESPN, o brasileiro recordou alguns episódios com o agora treinador do Flamengo, que de resto tem sido apontado a um regresso aos encarnados nos últimos tempos.

«O Jesus deu-me uma dura no primeiro minuto de treino. No Brasil, quando um defesa vai pedir a bola, dá uns passos para trás para receber e ter mais espaço. Fiz isso, mas o Jesus parou logo o treino: ‘Onde é que vais receber a bola? Lá no outro campo? É na mesma linha, miúdo. Já não estás no Brasil», contou o brasileiro.

César contou depois dois episódios entre Jesus e Victor Andrade: «O Victor pegou uma bola quase no meio de campo e chutou. O Jesus gritou do banco: ‘Tu és o Eusébio?’»

«Em outro treino, o Victor estava a correr e a mexer-se muito. O Jesus parou e disse: ‘Achas que estás no Brasil? Não és o Neymar, não. Vai para a tua posição.’»