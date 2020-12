«FACTOS E ARGUMENTOS» é um espaço do Maisfutebol destinado a cruzar declarações ou teses com números e dados irrefutáveis. Por vezes, a alta velocidade do dia-a-dia condiciona a avaliação criteriosa do que é dito, sem o imperioso contraditório.

Jorge Jesus afirmou no domingo, após a vitória sobre o Gil Vicente, que as águias são a quarta ou quinta equipa da Europa com mais golos marcados.

O treinador dos encarnados tinha sido questionado sobre os problemas defensivos e contrapôs com um dado que afirmou considerar tão ou mais importante porque «o futebol é golo».

Perante a declaração de Jesus, o Maisfutebol foi ver se o dado lançado para cima da mesa por Jesus está correto.

Ora, tendo em conta que naquilo que diz respeito aos golos no campeonato, as águias até são apenas o terceiro melhor ataque da Liga, com 23 golos (menos dois do que o FC Porto e menos um do que o Sporting), tirámos da equação que o técnico se referisse ao total de golos nos campeonatos europeus.

Será que Jesus estabeleceu uma comparação com base na média de golos a nível interno?

Vejamos: naturalmente, também neste capítulo o Benfica seria apenas a terceira equipa da Liga com melhor média de golos (2,3) atrás de FC Porto (2,5) e Sporting (2,4).

Quando transportamos essa média para os campeonatos europeus, as águias são a sétima equipa com melhor rácio de golos por jogo, numa lista liderada pelo Salzburgo (3,25 golos/jogo).

Equipas com melhor média na Liga:

1. Salzburgo - 3,25

2.Bayern Munique – 3

3.Liverpool -2,57

4.FC PORTO – 2,5

5.Inter – 2,46

6.SPORTING – 2,4

7. BENFICA – 2,3

Atentemos então ao total de golos marcados em todas as competições, pois a resposta de Jorge Jesus parece apontar nesse sentido.

Também aí o Salzburgo lidera, com um total de 73 golos marcados, entre campeonato, taça e Liga dos Campeões.

E é aí que o Benfica surge no tal quinto lugar referido por Jesus, com 49 golos apontados.

Equipas com mais golos marcados na época

1.Salzburgo - 73

2.Bayern Munique – 65

3.Bayer Leverkusen – 56

4.Liverpool – 54

5.BENFICA – 49

6. PSG – 48

Ressalve-se, porém, que nestes dados não entram, por exemplo, as equipas russas, cujo campeonato já conta com 19 jornadas cumpridas.

Já se tivermos em conta a média de golos em todas as competições, o Benfica surge igualmente bem classificado, com uma média de 2,45 golos: é a sexta melhor equipa da Europa.

Nesse capítulo, de referir que o Sporting é o quarto melhor da Europa, com 2,53 golos marcados por jogo, numa lista liderada pelo Salzburgo.

Média de golos em todas as competições

Salzburgo – 3,17

Bayern Munique – 2,95

Bayer Leverkusen – 2,8

Sporting – 2,53

Inter Milão – 2,46

Benfica – 2,45