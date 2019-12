Jorge Jesus não tem dúvidas. «Pagaria 70 milhões de euros por Bruno Fernandes», médio do Sporting que o treinador do Flamengo orientou na passagem por Alvalade.

Em entrevista ao Record, o técnico português foi questionado sobre o valor pretendido pelos leões e, sem hesitar, atirou: «Pagaria. João Félix custou 126 milhões de euros, certo? Se pagas esse valor pelo Félix, pagar metade pelo Bruno Fernandes...onde está a dúvida?»

Jesus prosseguiu na argumentação: «O Félix vai ser um craque. Neste momento, não está a atingir a carreira de topo que eu pensava, está a jogar numa posição que o desvaloriza um pouco, mas ainda vai a tempo porque é um miúdo e tem muito para aprender. O Bruno Fernandes garante, seja onde estiver, 15 golos por época, no mínimo. 70 milhões por um jogador que, em Inglaterra, dependendo da equipa, ou em Portugal marca 15 golos por temporada não está um jogador caro.»

Na mesma publicação, Jorge Jesus foi ainda questionado sobre o rótulo de que não aposta na formação. «Se é uma crítica justa? Não falo de Benfica ou Sporting, só do Flamengo. Lancei três jovens como titulares em vários jogos do Flamengo. Acusaram-me de não apostar na formação para me desvalorizarem quando mudei de clube. Pelos resultados desportivos não podia ser, portanto, pensaram: 'Deixa lá inventar qualquer coisa.' Colou. Não me afeta.»

Quanto ao presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, o ter convidado a regressar ao clube, Jesus repetiu: «Do Benfica e do Sporting não falo.»