O técnico do Benfica recusou a ideia de que a Supertaça ante o FC Porto é o encontro mais importante da época, apesar de estar em discussão um troféu. Jorge Jesus retirou carga emocional ao primeiro embate da época frente aos campeões nacionais.



«Não é o mais importante. Define um título, mas mal de nós que fosse o mais importante face aos objetivos que o Benfica tem», começou por dizer, em entrevista à RTP.



No entanto, o treinador dos encarnados assumiu que «uma final é sempre especial».

«As finais caracterizam-se por quatro ou três equipas. A norma é essa. Na última edição ganhou o Benfica e o adversário não foi o FC Porto. Durante o campeonato o FC Porto ganhou três vezes. Mas são questões que fazem parte do passado. São finais e temos as mesmas ambições nas competições portuguesas. Temos capacidade para sairmos vencedores e o treinador do FC Porto pensa o mesmo», referiu.



Jesus acrescentou que o desfecho do jogo «não tem impacto positivou ou negativo para o futuro» e confessou não saber quem chega em melhores condições a Aveiro (20h45 desta quarta-feira).

«Não sei. Pela classificação do campeonato, sabem como penso. As equipas que estão em primeiro, no caso o Sporting, estão melhor. É uma final e nada tem a ver com o campeonato. Benfica e FC Porto são duas equipas com o mesmo valor e com passados muito fortes. Numa final qualquer equipa pode ganhar mesmo que uma equipa não seja tão forte», defendeu.

O treinador acredita que Pepe não vai recuperar a tempo do jogo da próxima quarta-feira depois de ter sido operado a uma fratura na face: «Tenho a certeza que o Pepe não joga. Os outros dois [Otávio e Corona] não sei o que tiveram, para mim não muda nada a estratégia. Jogue quem jogar. Não mudo qualquer que seja a mudança no sistema», atirou.

Aquando do regresso à Luz, Jesus prometeu que a equipa ia jogar o triplo. Contudo, até ao momento, as águias não entusiasmaram tal como o próprio reconheceu.



«Se tiver de dizer uma percentagem, o Benfica ainda não está a 50 por cento daquilo que penso que pode fazer. Está no meio daquilo que penso que o Benfica vai render e desenvolver ao longo da temporada e das competições. Temos tido, nestes dez jogos da Liga, alguns jogos bons e outros não tão bons, por isso é que o Benfica esteve invicto nas cinco primeiras jornadas e era o líder nessa altura. Aí poderia dizer que era a melhor equipa em Portugal, agora não está. Agora é o Sporting», reconheceu.