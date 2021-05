O Benfica ganhou apenas três vezes a Taça de Portugal nos últimos 20 anos: 2004, 2014 e 2017. Jorge Jesus sublinhou este dado no lançamento da final contra o Sp. Braga, de forma a provar que o sucesso na 'prova rainha' não é fácil de alcançar.



Tudo isto em resposta à confiança demonstrada por Carlos Carvalhal na vitória.



«Para mim essa confiança [de Carvalhal] não é anormal. Acredita que vai ganhar, é normal. Não é falta de respeito, são convicções e é confiança. Nós pensamos da mesma maneira e estamos preparados para o duelo e para vencer a final da taça. É o único título que podemos conquistar este ano. A final da taça é sempre importante e o Benfica ganhou três nos últimos 20 anos. Não é fácil ganhar uma Taça de Portugal», disse Jesus, em conferência de imprensa.



Seja como for, Jesus não passa um pano por cima do insucesso do campeonao. Esse sim, admite, é um objetivo falhado. Um objetivo prioritário.



«É sempre importante ganhar a taça. Não vai valorizar o que nós fizemos no final do campeonato, a única coisa é que podemos conquistar mais um título. Ganhando ou não ganhando, a pressão será sempre a mesma [no futuro]. Já falei sobre o que eu penso que aconteceu ao Benfica esta época. Queremos partilhar um título com os adeptos, que bem merecem.»



Em relação à partida de Coimbra, Jesus acredita que a sua experiência como treinador pode ser um trunfo importante.



«Uma final é um jogo com características especiais. Ou ganhas ou perdes. Não é muito importante saber quem é teoricamente mais forte. Podemos ter algumas ideias que podem ajudar se as coisas não correrem bem. Temos de arriscar. A experiência que temos destes jogos podem ajudar a dar indicadores que possam ter de ser corrigidos.»