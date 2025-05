Jorge Mendes foi acusado pelo Ministério Público, juntamente com a esposa Sandra Mendes, por um crime de fraude fiscal, no âmbito da «Operação Fora de Jogo». A notícia foi avançada esta terça-feira pelo Correio da Manhã e, entretanto, confirmada pelos próprios.

Ora Jorge Mendes e a mulher consideram que não são devedores de nenhuma dívida fiscal e prometem por isso ir até às últimas consequências na defesa do bom nome. Mas enquanto isso, o casal vai liquidar o valor reclamado pela Autoridade Tributária.

«Apesar de refutar por completo qualquer acusação de fraude fiscal, de nada ser devido à Autoridade Tributária, para defesa da minha família, foram dadas instruções para ser desencadeado o processo para liquidação de qualquer montante alegadamente em dívida, sem prejuízo de defesa por todos os meios ao meu alcance», garante o empresário em comunicado.

«Cumpre garantir que sempre pautei e continuo a pautar a minha vida profissional e pessoal no absoluto respeito pela legalidade. Continuo convicto e confiante que a seu tempo justiça será feita e que será devidamente comprovada a minha total inocência.»

Em causa, refira-se, está uma doação feita por Jorge Mendes à esposa Sandra Mendes de metade do capital de uma empresa, que posteriormente foi comprado por outra empresa do Agente FIFA.

Ora para o Ministério Público, esta doação foi fictícia e lesou o Estado em 18 milhões de euros. O que Jorge Mendes refuta por completo.

«Isto não está relacionado com futebol, isto está relacionado com questões familiares. Não é um tema que se insira na esfera profissional do futebol ou da Gestifute, é um tema da esfera familiar e pessoal do Jorge e da sua família», começa por referir Luís Miguel Henrique, consultor de comunicação e responsável de compliance da família Mendes.

«O que se passou foi uma preocupação genuína do chefe de família, do marido e do pai. De um homem que tem um segundo casamento, filhos do anterior casamento, que pretende proteger os seus em caso de alguma infelicidade, como viu acontecer a um irmão precocemente, e que quer fazer justiça à esposa que a partir de um determinado momento esteve sempre ao seu lado na construção de uma vida. Jorge Mendes pretende ser justo com todos à sua volta.»

Por isso, acrescenta Luís Miguel Henrique, o empresário paga a dívida primeiro e vai depois defender-se em tribunal.

«É tudo correto e legal. Não há aqui coisas ‘semi-legais’, como afirmou a Autoridade Tributária durante o processo. Jorge Mendes paga mesmo sem sentir que deve, mesmo contra a vontade e os conselhos dos seus advogados, apenas para poder minimizar o impacto de tudo isto sobre a sua família», acrescentou.

«Vale a pena deixar bem claro que, ainda que houvesse um eventual benefício fiscal decorrente da doação que foi feita à esposa, para a proteger em caso por exemplo de morte do Jorge Mendes, isso não seria ilegal e muito menos crime.»

A esse propósito, refira-se, o advogado Rui Patrício, que representa Jorge Mendes neste caso, emitiu também um comunicado a referir que «é preciso ter em conta que a matéria em causa já havia sido analisada pela Autoridade Tributária em 2014 (há cerca de 11 anos, portanto), tendo também havido várias inspeções e análises posteriores».

«Apesar disso, e durante muitos anos, nunca foi levantado qualquer eventual problema sobre estes factos», pode ler-se, pelo que Rui Patrício conclui que o «o processo-crime foi usado pela Autoridade Tributária, de forma abusiva, para finalidades estritamente fiscais».