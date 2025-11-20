Jorge Mendes recebe o prémio carreira em Londres
Dono da Gestifute homenageado nos Global Football Industry Awards
Realizou-se esta quinta-feira em Londres a gala dos Global Football Industry Awards, que homenageou Jorge Mendes com o Prémio Carreira.
O agente português foi destacado pela «dedicação, liderança e influência excecionais, que deixaram uma marca indelével no futebol mundial», anunciou a organização.
Numa cerimónia apresentada por Peter Crouch e Jamie Carragher (que faz parte da organização e do júri), Jorge Mendes foi o último a subir ao palco, para receber o prémio mais importante da noite, das mãos de Peter Crouch.
Refira-se que para além de Jorge Mendes, também a Gestifute recebeu um prémio, na circunstância de Inspirational Global Football Business, que homenageia «o crescimento, inovação e liderança excecionais, estabelecendo novos padrões na indústria global».
Os Global Football Industry Awards são um evento que distingue os líderes empresariais, as marcas e a inovação que tornam possível o impacto global do futebol e tiveram este ano a primeira edição.