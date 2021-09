O primeiro-ministro, António Costa, e o antigo Presidente da República, Jorge Sampaio, estiveram com Yasser Ammen, um dos dois cidadãos iraquianos detidos por suspeitas de pertencerem ao Estado Islâmico.

Como conta a TVI24, aconteceu a 30 de janeiro de 2018, quando ambos visitaram um restaurante que promove a integração de refugiados na sociedade portuguesa.

Tanto Yasser como o irmão, Ammar, estavam já a ser investigados naquela altura. Aliás, os dois iraquianos estavam sob vigilância das autoridades desde que chegaram a Portugal, em 2017, vindos da Grécia.

Portugal tem sido exemplar no acolhimento a refugiados. O restaurante #Mezze, em #Lisboa, da associação #PãoaPão, com a sua equipa do Médio Oriente, é prova da integração bem-sucedida, fruto do empreendedorismo e do apoio da sociedade civil e de instituições públicas e privadas. pic.twitter.com/kHZKk7a8Jl